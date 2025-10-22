انطلاق الورشة الثانية للملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال حول إعادة إعمار السودان والربط اللوجستي بين البلدين

تنطلق فعاليات الورشة التحضيرية الثانية للملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال في نسخته الثانية، يوم الأحد المقبل، تحت عنوان «الآليات التنفيذية لإعادة الإعمار وتنمية السودان والربط اللوجستي بين مصر والسودان.. الحاضر والمستقبل»، وذلك تحت رعاية السفارة السودانية بالقاهرة، والشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال من البلدين، إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال الأوروبيين العاملين في هذا المجال.

ويأتي الملتقى في إطار الروابط الأزلية ووحدة الهدف والمصير المشترك بين السودان ومصر، وانطلاقًا من توجيهات قيادة البلدين الشقيقين بتعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع مسارات التعاون الثنائي دعمًا لجهود التكامل الإقليمي، واستكمالًا للإنجازات التي حققها الملتقى الأول لرجال الأعمال السودانيين والمصريين، والذي عُقد في 23 نوفمبر 2024، برعاية وتشريف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، وبمشاركة فاعلة من عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء في البلدين.

وأوضح بيان صادر عن السفارة السودانية بالقاهرة، والشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، أن النسخة الثانية من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال ستُعقد خلال شهر ديسمبر المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة، بالتعاون مع عدد من الشركاء والخبراء والمتخصصين وأصحاب الأعمال في البلدين.

وذكر البيان أن الملتقى يهدف إلى مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين وخلق سبل شراكات جديدة تسهم في ترقية التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان، من خلال جمع القيادات الرسمية ورجال الأعمال والمستثمرين والخبراء، والعمل على استدامة الملتقى كمنصة استراتيجية قادرة على الارتقاء بالشراكة الاقتصادية إلى آفاق أرحب.

وأضاف البيان أن الملتقى في نسخته الثانية، باعتباره منبرًا اقتصاديًا مشتركًا بين البلدين، يمثل فرصة مهمة لإدارة حوار هادف لتعزيز قنوات التعاون الاقتصادي والتجاري بأساليب مبتكرة، حيث تسبق انعقاده سلسلة من ورش العمل لمناقشة مجالات التعاون المقترحة. وقد عُقدت أولى فعاليات هذه الورش في 16 سبتمبر 2025، وركزت على مناقشة الفرص والتحديات في مجالي التصنيع الغذائي والدوائي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأشار البيان إلى أن الفعاليات ستتواصل بعقد ورشة عمل ثالثة حول التعاون في القطاع المصرفي بين مصر والسودان خلال الشهر المقبل، على أن تتوّج الورش الثلاث بالملتقى الثاني لرجال الأعمال المصريين والسودانيين، والمقرر عقده في مطلع ديسمبر 2025، تحت رعاية رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس، وبحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين من البلدين.

وسيتم رفع جميع توصيات الورش التحضيرية الثلاث إلى الوزراء والمسؤولين في الحكومتين، كل في مجاله، لتحويلها إلى فرص حقيقية على أرض الواقع تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان.