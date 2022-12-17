مرتضى: لو فيريرا طلب لبن العصفور هنجيبله العصفور نفسه

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قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن الإدارة ستعمل جاهدة خلال الفترة القادمة، لتوفير كافة احتياجات الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الانتقالات الشتوية في الأول من شهر يناير القادم، وستستمر حتى يوم الـ 31 من الشهر ذاته.

وأضاف منصور في تصريحات لقناة ناديه: «فيريرا خُلقه ضيق وطلب تدريب عدد قليل من اللاعبين ولا يريد زحمة، لذلك سنكتفي بالتعاقد مع احتياجات الفريق الفنية فقط».

وتابع رئيس الزمالك: «فيريرا أخبرنا بحاجة الفريق إلى مدافع خلال الفترة القادمة، لذلك قررنا قطع إعارة محمود شبانة من سموحة في يناير».

وبسؤاله عن إمكانية التعاقد مع مهاجم في الانتقالات الشتوية، قال: «لو طلب فيريرا لبن العصفور هنجيب له العصفور نفسه».

وتطرق للحديث عن مروان عطية لاعب نادي الاتحاد السكندري، قائلاً: «مروان جلس مع أمير مرتضى في الصيف الماضي، ولكن احتراما لمحمد مصيلحي ونادي الاتحاد وجماهيره لم نكمل التعاقد».

وواصل منصور حديثه: «أريد من مصيلحي أن ينفذ كلمته، بأن مروان عطية في الزمالك في يناير مهما كانت المغريات»

وأتم: «هناك سر، فيريرا كان اكتفى بالصفقات قبل التعاقد مع يوسف حسن ومصطفى شلبي وعمرو السيسي، ولكن عند عرضهم عليه وافق وأكد الحاجة لهم وأنهم سيكونون إضافة».