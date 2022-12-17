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بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في تونس 7.19%، حتى الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي، ما يعكس إقبالا ضعيفا مقارنة بانتخابات 2019.

وأدلى أكثر من 656 ألف ناخب بأصواتهم من بين حوالي 9.2 مليون ناخب، وفقا لبيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.

وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش) لكن عددا من المكاتب في الدوائر الانتخابية في الولايات المتواجدة بالمناطق الحدودية أغلقت منذ الساعة الرابعة لدواعي أمنية، وفقا للهيئة.

وأفاد نائب رئيس الهيئة وليد الجديدي، بأنه جرى التمديد في آجال الاقتراع في المكاتب بمعتمديتي جربة وجرجيس بولاية مدنين جنوب البلاد الى الساعة الثامنة مساء.

وقال الجديدي إن الإعلان عن النتائج الأولية سيكون بعد 48 ساعة من انتهاء العملية الانتخابية.