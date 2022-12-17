سفارة فلسطين بالقاهرة تتولى نقل جثامين شهداء لقمة العيش من سواحل تونس إلى غزة

أعلن سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، اليوم السبت، التواصل مع الجهات المصرية المعنية لإتمام الإجراءات الخاصة بنقل جثامين "شهداء لقمة العيش" من الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم إثر حادث غرق سفينة قبالة سواحل تونس؛ تمهيدا لنقلهم من مطار القاهرة الدولي إلى معبر رفح البري.

وأوضح السفير الفلسطيني، في بيان، أنه أسند إلى مندوبي السفارة استلام الجثامين وإنهاء جميع الإجراءات اللوجستية المتعلقة لاستصدار الموافقات الأمنية بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة؛ لتيسير نقل الجثامين الـ8 القادمة من تونس عبر مطار القاهرة الدولي، تمهيدا لنقلهم عبر معبر رفح البري فجر غد الأحد؛ لتواري الثرى في قطاع غزة.

وأشار السفير الفلسطيني، إلى أن سفارة فلسطين بالقاهرة تتابع إجراءات نقل جثامين الفلسطينيين، استكمالا لجهود السفارة الفلسطينية في تونس وبناءً على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتعليمات وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني د. رياض المالكي.

وأعلنت السفارة الفلسطينية، أسماء الضحايا الذين لقوا حتفهم وهم: "آدم محمد عبيد شعت، وأحمد خليل إسماعيل فارس، ومقبل مجدي مقبل عتيم، وعاهد عامر خميس أبو زريق، ومحمد يوسف علي قشطة، ويونس حيدر عجية الشاعر، وسامي منصور عجيو الشاعر، ومحمد طلال رمضان الشاعر".

ووجه سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، الشكر إلى السلطات والجهات ذات الصلة في مصر، والتي لم تتوانى عن تقديم جميع أشكال المساعدة والإسراع في إجراءات نقل الجثامين، مجددًا تعازيه القلبية لذوي شهداء لقمة العيش وعموم الشعب الفلسطيني في هذا المصاب الجلل.