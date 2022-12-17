زيدان يرفض حضور نهائي كأس العالم

كشفت تقارير صحفية خارجية أن زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني رفض الدعوة التي وُجهت إليه لحضور نهائي كأس العالم قطر 2022.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "لن يكون زين الدين زيدان في استاد لوسيل يوم الأحد لحضور مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين".

وأضافت: "لا يريد مدرب ريال مدريد السابق سرقة ثانية واحدة من الأنظار التي ستوجه للمنتخب الفرنسي في هذا الحدث التاريخي، ولا يريد أن يصبح مركز الأضواء".

وأشار التقرير إلى أن زيدان يرفض التواجد في نهائي كأس العالم، في ظل التقارير الصحفية التي ربطت بأنه سيكون خليفة ديديه ديشامب، في قيادة المنتخب الفرنسي مع بداية العام المقبل.

وتابعت موندو ديبورتيفو: "كما ذكرنا في 21 نوفمبر، توصل المدرب الفرنسي بالفعل إلى اتفاق شفهي مع الاتحاد الفرنسي لتولي الفريق اعتبارًا من 1 يناير 2023. اتفاق كان منطقيًا مشروطًا بقرار المدرب الحالي ديدييه ديشامب الذي، وبحسب المعلومات التي ظهرت، فإن لديه خيار طلب تجديد عقده من جانب واحد على رأس المنتخب الوطني الذي يتولى قيادته منذ يوليو 2012 إذا وصل إلى نصف نهائي المونديال. وهو ما حدث بعد الفوز على إنجلترا في ربع النهائي".

من جهتها، ذكرت شبكة راديو مونت كارلو الليلة الماضية أن زيدان رفض ركوب الطائرة التي استأجرها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والتي يسافر فيها لاعبون آخرون سابقون في المنتخب الوطني، لحضور نهائي كأس العالم قطر 2022.

ويلتقي المنتخب الفرنسي مساء غدًا الأحد مع نظيره الأرجنتيني بملعب لوسيل، في نهائي كأس العالم.