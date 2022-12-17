رئيسة بيرو تستبعد الاستقالة وتدعو لانتخابات مبكرة

استبعدت رئيسة بيرو، دينا بولوارتي، الاستقالة وأصرت على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك بعد يوم من تصويت البرلمان البيروفى (الكونجرس) في بلادها ضد الاقتراح، رافضا محاولة الحكومة للتخفيف من الأزمة السياسية التي بدأت بعزل الرئيس السابق بيدرو كاستيلو.

وقالت بولوارتي إن استقالتها لن تحل الأزمة السياسية في البلاد. وأضافت خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت مع أعضاء حكومتها وقادة القوات المسلحة: "سنكون حازمين هنا حتى يبت الكونجرس في الانتخابات المبكرة"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وطلبت بولوارتي من الكونجرس الموافقة على الإصلاح الدستوري اللازم لإجراء التصويت المبكر. وقالت: "أطالب بإعادة النظر في التصويت على الانتخابات المبكرة"، وتابعت أن "83% من سكان بيرو يريدون انتخابات مبكرة، لا تبحثوا عن أعذار لتجنب تقديم الانتخابات، لا تختبئوا وراء الامتناع عن التصويت".

كان الكونجرس قد صوت أمس الجمعة ضد تقديم موعد الانتخابات لعام 2023، بعد أن فشل في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة للتمرير.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، قال رئيس الكونجرس خوسيه ويليامز إن الهيئة ستقيم طلب إعادة النظر في اقتراح الإصلاح الدستوري.

وقال في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس الدولة: "سنعمل على إعادة النظر لمعرفة ما إذا كان قد تم التوصل إلى الأصوات".