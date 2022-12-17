قيس سعيّد يدعو التونسيين لصناعة تاريخ جديد

أدلى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، بصوته في الانتخابات التشريعية، في مركز الاقتراع بمدرسة حي النصر1 بتونس العاصمة رفقة حرمه إشراف شبيل.



وأدلى الرئيس بكلمة بهذه المناسبة، دعا خلالها الناخبين إلى الإقبال على التصويت "لصنع تاريخ جديد للبلاد".



وقال سعيد: "أعضاء البرلمان القادم سيبقون تحت رقابة ناخبيهم وإذا لم يكونوا في مستوى الثقة الممنوحة لهم فوكالتهم سيتم سحبها وفق القانون الانتخابي الجديد الذي تم إقراره"، وفق وكالة سبوتنيك.



وانطلقت، اليوم السبت، عملية التصويت في الانتخابات التشريعية بتونس لاختيار أعضاء البرلمان القادم من بين 1058 مترشحا، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا ومن المقرر أن تغلق أبوابها الساعة السادسة مساء.



ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين المسجلين في بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، 9 ملايين ناخب، يتوزعون على 50.8% من النساء و49.2% من الرجال.



وتمثل نسبة الشباب الذين يتراوح سنهم بين 18 و45 سنة، حوالي 55% من الناخبين المسجلين، فيما خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 11 ألف و485 مكتب اقتراع، منهم 4692 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها.