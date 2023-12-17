تاو: نريد صناعة التاريخ في مونديال الأندية

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أكد الجنوب إفريقي بيرسي تاو، نجم النادي الأهلي، صعوبة مواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، مشددًا في الوقت ذاته على رغبة الفريق في كتابة التاريخ والتأهل للنهائي.

الأهلي يواجه فلومينينسي البرازيلي في الثامنة من مساء غدٍ، الإثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية، بعد الفوز في الدور ربع النهائي على اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1.

وقال بيرسي تاو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للبطولة: «أعتقد أن فلومينينسي فريق جيد.. لقد شاهدت نهائي كوبا ليبرتادوريس».

وأضاف: «لديهم مهارات فردية ولكننا لن نركز على الأفراد فقط.. سنحاول التركيز عليهم كفريق جماعي».

وأتم: «بالتأكيد ستكون مباراة صعبة، لكننا سنبذل قصارى جهدنا، نريد أن نصنع التاريخ».

ويجمع نصف النهائي الآخر بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا ريدز الياباني يوم الثلاثاء المقبل.