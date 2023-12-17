رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية لا يصب لصالح واشنطن

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن الولايات المتحدة تعاني من انشقاقات كبيرة بشأن تعاملها مع الحرب الإسرائيلية في غزة، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحقيق تسوية شاملة من خلال حل الدولتين.

وكشف الدكتور هيثم أبوسعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية، على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، عن أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية لا يصب في مصلحة إسرائيل أو الولايات المتحدة.

ولفت رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إلى بحث إسرائيل، عن مخرج لائق على المستوى الشعبي حتى يستفيد منه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ذاكرا أن جيش الاحتلال يواصل انتهاك المواثيق الأممية والقوانين الدولية.

ومع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ73 على التوالي، جددت الأمم المتحدة دعوتها إلى وقف الحرب.

وحذر كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في برنامج الأغذية العالمي، من أن العمليات الإنسانية في غزة على وشك الانهيار.

كما أضاف في مقطع مصور نشره حساب برنامج الأغذية على منصة «إكس»، اليوم الأحد، أنه «مع تزايد يأس سكان غزة، وعدم وجود مكان يذهبون إليه وانعدام الغذاء، فإن الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار باتت ملحة».

كذلك حث المسئول الأممي على فتح المزيد من المعابر الحدودية، معتبراً الأمر بالغ الأهمية.