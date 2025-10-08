التضخم بالمجر يظل فوق المستوى المستهدف وسط ضغوط الحكومة لخفض أسعار الفائدة

ظل التضخم في المجر خارج نطاق تحمل البنك المركزي للشهر العاشر؛ مما يمثل معضلة بالنسبة لصانعي السياسات في ظل الضغوط من جانب حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، لخفض أسعار الفائدة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن مؤشر أسعار المستهلك أظهر نمو الأسعار بمعدل سنوي بلغت نسبته 3. 4% في شهر سبتمبر، بحسب ما أوردته بيانات مكتب الإحصاء في بودابست، اليوم الأربعاء.

وقد كانت هذه هي نفس وتيرة النمو خلال الشهرين السابقين، وأقل بقليل من متوسط ​​التقديرات بنسبة 4.4% في استطلاع للرأي أجرته "بلومبرج" وشمل 21 من خبراء الاقتصاد. وعلى أساس شهري، ظلت الأسعار مستقرة.

وواجه البنك الوطني المجري (البنك المركزي) - الذي يستهدف معدل تضخم نسبته 3% ضمن نطاق نقطة مئوية واحدة - ضغوطا متجددة من جانب أوربان ووزير اقتصاده مارتون ناجي، هذا الأسبوع، للمساعدة في دفع عجلة الاقتصاد.