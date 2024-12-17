شهداء ومصابون جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا وغزة

استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مدينتي بيت لاهيا وغزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين في حي الزيتون بمدينة غزة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي مدينة رفح، أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، في إطلاق نار وقصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين غرب المدينة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع.