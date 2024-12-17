وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى القاهرة اليوم

يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى القاهرة اليوم الثلاثاء؛ للمشاركة في اجتماع وزراء مجموعة التعاون الاقتصادي للدول النامية.

وذكرت وكالة «مهر» للأنباء، أن هذا الاجتماع يسبق الاجتماع الحادي عشر لرؤساء دول مجموعة التعاون الاقتصادي للدول النامية، والذي سيشارك فيه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الخميس القادم في العاصمة المصرية القاهرة.

وتستضيف القاهرة الخميس المقبل، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة، التي ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتعقد القمة تحت شعار: «الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد».

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة في مايو الماضي، وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة، سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.