ذكرت وسائل إعلام ألمانية، يوم الثلاثاء، أن وزارة الداخلية الاتحادية تراجع حاليا آلاف وثائق الحماية الحالية للمواطنين السوريين.



وكشفت وزارة الداخلية الألمانية أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يجري حاليا مراجعة آلاف قرارات اللجوء الممنوحة لمواطنين سوريين.

ووفقا للأرقام، فقد أسفرت هذه الإجراءات حتى الآن عن سحب الحماية والإقامة من 552 شخصاً.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "بيلد"، فإن "من بين الفئات المعنية بهذه المراجعات مرتكبو الجرائم، والأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم يشكلون خطرا أمنيا، إضافة إلى من عادوا مؤقتا إلى سوريا أي من زاروا سوريا مؤخرا.

وقال متحدث باسم الوزارة للصحيفة إن "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) قد استأنف نشاط اتخاذ القرارات وإجراءات السحب بالنسبة لفئات معينة من الأشخاص، في حالات توافرت فيها درجة كافية من الوضوح بشأن الوضع في سوريا".



وحسب الأرقام الحالية الصادرة عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، فقد تم خلال العام الجاري (حتى 30 نوفمبر 2025)، البت في 16737 لمراجعة سحب الحماية الممنوحة لمواطنين سوريين.

وأظهرت البيانات أن الحماية سحبت في 552 حالة، ففي 6 حالات أُلغي حق اللجوء المكفول بموجب الدستور الألماني، وسحبت 268 حالة تحمل صفة اللاجئ وفق اتفاقية جنيف للاجئين، بالإضافة إلى سحب وضع الحماية الفرعية في 184 حالة، وفي 94 حالة ألغي حظر الترحيل الممنوح سابقا.

ووفق المصدر ذاته، بقي وضع الحماية ساريا في 16185 حالة، ولا تزال 20428 دعوى أخرى قيد النظر.