تهديد ترامب بفرض حظر على النفط يثير قلق الفنزويليين على مستقبل بلادهم

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات المتجهة لفنزويلا، وهي خطوة قد تدمر بلدا يعاني بالفعل منذ سنوات من أزمة متفاقمة.

ورغم اعتيادهم على تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية طوال سنوات، أقر الفنزويليون، اليوم الأربعاء، بأن هذا التهديد زاد من القلق الجماعي بشأن مستقبل بلادهم.

وفي الوقت ذاته، يتعامل الفنزويليون مع هذا التهديد كما لو كان مجرد إزعاج آخر.

وقالت ميلاجرو فيانا، أثناء انتظارها للحافلة في العاصمة، كاراكاس: "حسنا، لقد مررنا بالفعل بالعديد من الأزمات، ونقص العديد من الأشياء – الطعام، والبنزين – لذا هذه أزمة إضافية… حسنا، لم يعد هناك ما يدعو المرء للقلق بعد الآن".

وأعلن ترامب، أمس الثلاثاء، أنه بصدد إصدار أمر بفرض حصار على جميع "ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات" المتجهة إلى فنزويلا، في تصعيد للضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وتمتلك فنزويلا، أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، وتنتج نحو مليون برميل يوميا. وقد احتجزت القوات الأمريكية الأسبوع الماضي ناقلة نفط قبالة ساحل فنزويلا بعد تعزيز للقوات الأمريكية في المنطقة.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس الثلاثاء أعلن فيه الحصار، قال ترامب إن فنزويلا تستخدم النفط لتمويل تهريب المخدرات وغيرها من الجرائم.

وتوعد ترامب بمواصلة تعزيز الوجود العسكري حتى تمنح فنزويلا الولايات المتحدة النفط والأراضي وغيرها من الأصول، دون أن يحدد الأسس التي تستند إليها مطالبه.