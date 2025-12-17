نائب وزير الصحة يحيل إدارة مستشفى الحوامدية العام للتحقيق

- ويُشيد بأداء الأطقم الطبية بمستشفى البدرشين المركزي

أجرى الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، مساء أمس، جولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة الجيزة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بهدف تعزيز التواجد الميداني والتواصل المباشر مع الفرق الطبية والمواطنين، وضمان سير العمل وتطبيق معايير السلامة والجودة.

بدأ نائب الوزير جولته بزيارة مستشفى الحوامدية العام، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والأشعة، والمعمل، والرعاية المركزة، والحضانات. تبين وجود تزاحم للمرضى، وعدم تواجد مدير الطوارئ، وغياب بعض التخصصات، وعدم نظافة الاستقبال، بالإضافة إلى توجيه أحد المرضى لإجراء أشعة تلفزيونية خارج المستشفى رغم تواجد أطباء الأشعة، وغياب فني أشعة في النوبتجية المسائية، وعدم توافر بعض الكواشف بالمعمل.

وجه الدكتور قنديل، بتوفير جميع التخصصات في الطوارئ، والالتزام بالكشف على المرضى، وإعادة توزيع أخصائيي وفنيي الأشعة والمعمل لتغطية الفترات المسائية، والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وسياسة صرف المضادات الحيوية في الحضانات. وفي نهاية الزيارة، أحال إدارة المستشفى، والمسئولين عن الطوارئ والاستقبال، ورئيس قسم الأشعة، والفني المتغيب إلى التحقيق، مع التأكيد على استغلال الإمكانيات المتاحة لتيسير الخدمات على المواطنين.

ثم انتقل نائب الوزير إلى مستشفى البدرشين المركزي، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والأشعة، والمعمل، وبنك الدم، والرعاية المركزة، واستمع إلى مرافقي المرضى، ووجه بسرعة تحويل الحالات الطارئة المحتاجة لرعاية مركزة، كما اطمأن على صلاحية الأجهزة المعملية وتوافر الكواشف والكيماويات الضرورية، وكميات الفصائل في بنك الدم، ومتابعة معدل العمليات الجراحية.

وفي ختام الزيارة، أشاد الدكتور عمرو قنديل بأداء الفريق الطبي في مستشفى البدرشين المركزي، موجهًا الشكر لمدير المستشفى وفريق العمل.