إقبال كثيف للناخبين على اللجان خلال أولى أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالشرقية

شهدت لجنة السادات الثانوية بنات، التابعة لنطاق الدائرة الثالثة، ومقرها مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إقبالًا كثيفًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فور انتهاء فترة الاستراحة في اليوم الأول للتصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وتواصل اللجان الانتخابية في محافظة الشرقية فتح أبوابها لاستقبال الناخبين على مدار يومين (الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر الجاري) في المواعيد المقررة للتصويت، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

ويخوض جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الشرقية 38 مرشحًا، يتنافسون على 19 مقعدًا فرديًا بعد حسم مقعدي الدائرة الرابعة، ومقرها مركز منيا القمح، بفوز كلٍ من خالد مشهور ومحمد شهده بمقعدي الدائرة، فيما يخوض جولة الإعادة 23 مرشحًا مستقلين، و15 مرشحًا يمثلون أحزاب مستقبل وطن (7 مرشحين)، وحماة الوطن (3 مرشحين)، والجبهة الوطنية (مرشحان)، والنور (مرشحان)، وحزب العدل بمرشحة وحيدة.

وحسمت القائمة الوطنية من أجل مصر المقاعد المخصصة بنظام القائمة عن قطاع شرق الدلتا من الجولة الأولى للانتخابات، حيث يمثل الشرقية فيها 21 مرشحًا، فيما فاز مرشحان اثنان بمقعدين في الجولة الأولى للانتخابات، ليتبقى 19 مقعدًا فرديًا يتنافس عليها 38 مرشحًا في جولة الإعادة.

ويبلغ عدد الناخبين في محافظة الشرقية 4 ملايين و380 ألفًا و748 ناخبًا وناخبة، يدلون بأصواتهم أمام 867 مركزًا انتخابيًا، تضم 925 لجنة فرعية تتبع 8 لجان عامة.