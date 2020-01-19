الإعلام العسكري اليمني: الجيش أسقط مسيرة فوق موقع الهجوم في مأرب فيما انفجرت الثانية

قال رئيس شعبة الإعلام في الجيش الوطني اليمني، العقيد يحيى الحاتمي، إن «الميليشيات الحوثية استهدفت مسجدًا في معسكر للجيش في مأرب».

وأضاف في تصريحات لفضائية «الحدث»، مساء السبت، أن «المسجد المستهدف موجود في مركز لتجمع الجيش في المدينة»، مشيرًا إلى إصدار وزارة الدفاع اليمنية بيان خلال ساعات حول الهجوم الإرهابي.

وأشار إلى أن «قيادة الجيش طالبت بأخذ أقصى درجات الحذر بعد الهجوم»، ذاكرًا أن «الجيش أسقط مسيرة فوق موقع الهجوم في مأرب فيما انفجرت الثانية».

وشهد اليمن، مساء السبت، هجومًا صاروخيًا على معسكر النصر التابع لقوات الحكومة اليمنية في محافظة مأرب الواقعة وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.