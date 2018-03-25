تشرد عشرات الآلاف من الأشخاص جراء العواصف المطيرة شمال سوريا

تشرد عشرات الألاف من المدنيين في مناطق شمال سورية بعدما جرفت العواصف المطيرة خيامهم في شمال سورية.

ووصف مدير أحد المخيمات في محافظة إدلب وضع المخيمات بأنه كارثي بسبب العاصفة المطيرة التي بدأت منذ يوم أمس السبت وجرفت عشرات الخيام في مخيمات أطمة وكفر عويد وباب الهوى وسرمده وبرشين ومخيمات اعزاز وعفرين في ريف إدلب.

وأكد المدير ،الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الأحد إن العاصفة المطيرة تسببت بتشريد أكثر من مئة الف شخص على الاقل.

من جهة أخرى، ناشدت الرابطة السورية لحقوق اللاجئين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية وكذلك جامعة الدول العربية ومن خلفها جميع الجهات العاملة في الشأن الإنساني التدخل العاجل والسريع لإنقاذ النازحين في مخيمات شمال غربي سورية ومخيم الركبان ومخيمات لبنان في ظل المأساة التي يتعرض لها النازحون بعد تعرض معظم المخيمات لعاصفة مطيرة اجتاحت المنطقة وأدت لسيول وتلف عدد كبير من الخيام وانتشار الأمراض والأوبئة بفعل البرد وإنعدام مواد التدفئة وادنى مقومات الحياة.

وينتشر في مناطق شمال وغرب سورية حوالي 1400 مخيم يعيش فيها حوالي مليون و300 نسمة اغلبهم نازحون من مناطق ادلب وحماة وريف حلب وباقي المناطق السورية حيث يتخذون من الحدود السورية التركية ملاذا لهم بعيداً عن مناطق الاشتباك والقصف.