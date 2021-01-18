برلماني: مناقشات بين النواب وأعضاء الحكومة غدا

قال ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن البرلمان من المقرر أن يستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن تنفيذ برنامج الحكومة «مصر تنطلق 2018 - 2020»، مؤكدًا أنه ستكون هناك مناقشات بين النواب وأعضاء الحكومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب بدأ اليوم بمناقشات كبيرة وثرية، ومناقشة برنامج عمل الحكومة مصر تنطلق 2018، بعد مرور عامين.

ولفت إلى استقبال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، يوم الثلاثاء المقبل، قائلًا إنه لا يعارض تنفيذ اللائحة بشأن طلب الكلمة قبل 24 ساعة، لموضوع مطروح على جدول الأعمال.

وأشار عضو مجلس النواب أنه يؤيد إذاعة جلسات البرلمان على الهواء بشكل تدريجي، متابعًا: «هناك دماء جديدة في البرلمان تحتاج اكتساب خبرات، ومن حق المواطن بسط رقابته على السلطة التشريعية».

وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب، انعقدت صباح اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، وقررت استدعاء رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عملاً بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية للمجلس، على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية على النحو سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.