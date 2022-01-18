قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن موسكو وواشنطن تعدان للقاء مرتقب بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في إحدى الدول الأوروبية.

وأضافت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها وكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء - أنه يجرى الإعداد حاليا للقاء وسيتم الإعلان عنه بمجرد تأكيده، مشددة على أن اللقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي في مرحلة الإعداد النشط حاليا.

وجرت اليوم محادثات بين لافروف وبلينكن بمبادرة من الجانب الأمريكي.. وواصل الطرفان خلال المحادثة، تبادل وجهات النظر، آخذين في الاعتبار نتائج المحادثات بين الوفدين الوزاريين لروسيا والولايات المتحدة بجنيف، وكذلك المناقشات على مسار الناتو في بروكسل وفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بفيينا.