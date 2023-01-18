 لاتفيا تعتزم تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي من طراز ستينجر - بوابة الشروق
الأربعاء 18 يناير 2023 9:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لقمة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

لاتفيا تعتزم تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي من طراز ستينجر

ريجا (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 9:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 9:32 م

تعتزم لاتفيا تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا في المستقبل القريب، تشمل صواريخ ستينجر المضادة للطائرات ومروحيات وأسلحة آلية بذخيرتها وطائرات مسيرة، حسبما قالت وزيرة الدفاع اينارا مورنيس.

كما أعلنت الوزيرة عن خطط لتقديم مزيد من التدريب المكثف للجنود الأكرانيين في لاتفيا. ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل بشأن موعد التدريب أو عدد الوحدات التي سيتم تدريبها.

يُذكر أن لاتفيا، التي تحد روسيا، من أشد المؤيدين لأوكرانيا وقدمت لكييف مساعدات عسكرية بلغت قيمتها نحو 300 مليون يورو (323 مليون دولار) منذ بدء الغزو الروسي، وفقا لبيانات من ريجا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك