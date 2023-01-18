 تنسيق بين القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمية لبدء دورات مجانية في مجال الطاقة الشمسية - بوابة الشروق
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تنسيق بين القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمية لبدء دورات مجانية في مجال الطاقة الشمسية

أحمد كساب
نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 1:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 1:32 م

عقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا اجتماعاً تنسيقياً لوضع النقاط الأساسية لبدء برنامج تدريبي مكثف لخدمة شباب المحافظة في مجال الطاقة الشمسية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP، وطرح الآراء والمقترحات التي من شأنها الارتقاء بالبرنامج التدريبي المزمع عقده في الأيام القليلة القادمة لتقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين.

وذكرت وزارة القوى العاملة أن ذلك يأتي في إطار التوجه الدولي والمحلي الى استخدامات الطاقة المتجددة كمصدر بديل والعمل على استغلالها الاستغلال الامثل واخراج كوادر فنية مدربة ومؤهلة للعمل.

وأوضح احمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بقنا، في تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه تفقد معمل الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني بقفط وكذلك بعض الاقسام بالمركز وأبدى الحضور إعجابهم بمستوى التجهيزات المتقدمة بالمركز والتي من شأنها تقديم أفضل خدمة تدريبية للشباب.


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