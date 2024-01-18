تقدم الإعلامية سالي عاطف، في السادسة مساء اليوم على قناة CBC، حلقة جديدة من برنامج "زووم إفريقيا"، تجري خلالها لقاء مع الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، للحديث عن نشاط الجمعية وأهدافها في دعم رجال الأعمال والمستثمرين داخل القارة السمراء، بالإضافة إلى مستقبل السياحة في القارة الإفريقية.

كما يستضيف البرنامج الدكتور إسماعيل إسف دانكوما، باحث في الشأن الإفريقي من دولة إفريقيا الوسطى، للحديث عن أبرز فرص الاستثمار وأهم المناطق السياحية في دولته .

عن المواهب داخل القارة الإفريقية، يقدم الطفل طيوبي عباسية، ووالده الطيب عبدالحميد الشيخ، عازفين إيقاع من السودان، باقة من أجمل المعزوفات، وقصة نشأتهما في أسرة فنية.

كما يستعرض البرنامج أيضا فعاليات ملتقى دور الإنثروبولوجيا في خدمة المجتمعات الإفريقية، والتي تم تنظيمه بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة.