إعادة تشغيل وحدة علاج الآلام بمستشفى سوهاج الجامعي القديم وعلاج 360 حالة

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، توقيع الكشف والعلاج لـ360 حالة من المترددين على وحدة علاج الآلام بالمستشفى الجامعي القديم خلال الفترة الماضية، بعد إعادة تشغيلها، موضحا أن الوحدة تعد من الوحدات المتميزة والتي تساعد في تحديد مصدر الألم والقضاء عليه أو الحد منه باستخدام أحدث التقنيات في التشخيص مع العلاجات الطبية والتداخلية.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إن وحدة علاج الآلام تلقت دعما واهتماما كبيرا من الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، من خلال حرصه على تزويد الوحدة بجهاز التردد الحراري وجهاز الأشعة التلفزيونية، وجار التعاقد علي شراء جهاز أشعة CARM.

وبين أن الوحدة متخصصة في علاج آلام الأمراض المزمنة مثل آلام العمود الفقري والأعصاب وآلام المفاصل وآلام الأورام السرطانية.

وكشف الدكتور أحمد فتحي مدير المستشفى الجامعي القديم، عن استقبال 360 حالة خلال الفترة الماضية منهم 3 حالات تردد حراري وحالتي حقن عادي وحالة سونار كل أسبوع، إضافة إلى إجراء 4 عمليات شهريا.

وأشار الدكتور أحمد محمد الحلوجي رئيس الوحدة، إلى أن الوحدة تعمل يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، من الساعة 9 صباحا وحتى نهاية الحالات، ويتم تحويل العمليات الخاصة بالوحدة إلى المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة.