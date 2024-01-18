بوليسيتش يفوز بجائزة لاعب العام في أمريكا للمرة الرابعة

فاز كريستيان بوليسيتش لاعب فريق ميلان الإيطالي بجائزة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، كأفضل لاعب أمريكي للمرة الرابعة في مسيرته، ليعادل الرقم المسجل باسم لاندون دونوفان.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن بوليسيتش حصل على 53% من الأصوات ليكون أفضل لاعب أمريكي في العام الماضي 2023 متفوقا على كل من يونس موسى 21.5% وريكاردو بيبي 12.9%.

واستحدث الاتحاد الأمريكي لكرة القدم هذه الجائزة في عام 1998 وسبق أن فاز بها بوليسيتش البالغ من العمر 25 عاما في أعوام 2017 و2019 و2021.

وسجل لاعب ميلان 6 أهداف مع المنتخب الأمريكي في عام 2023 منها هدفين أمام المكسيك في قبل نهائي بطولة كأس الأمم في كونكاكاف بخلاف ثلاث تمريرات حاسمة. واستهل بوليسيتش أول ستة أشهر بقميص ميلان بتسجيل 6 أهداف في الدوري الإيطالي وهدفا في دوري أبطال أوروبا رافعا رصيده الإجمالي إلى 8 أهداف في المسابقة القارية.

وكان النجم الأمريكي السابق دونوفان فاز بنفس الجائزة في أعوام 2003 و2004 و2009 و2010 علما بأن تتويجه الأخير جاء ببلوغه 28 عاما.

وفي سياق متصل، حصل كيفن باريديس ظهير أيسر فريق فولفسبورج الألماني البالغ من العمر 20 عاما على جائزة أفضل لاعب أمريكي شاب في 2023.

شارك باريديس في 8 مباريات مع منتخب أمريكا للشباب في الموسم الماضي 2022 / 2023 وخاض مباراته الدولية الأولى مع منتخب الأول أمام عمان في سبتمبر الماضي. وحصل باريديس على 59% من الأصوات يليه بنجامين كريماشي 12% ثم جيانلوكا بوسيو 10.8%.

وشارك في عملية التصويت على الجوائز لاعبي ومدربي أمريكا الذين شاركوا في المباريات على مدار عام 2023، ومجلس إدارة اتحاد الكرة الأمريكي والمديرين الرياضيين ومدربي الدوري الأمريكي للمحترفين إضافة لممثلي وسائل الإعلام واللاعبين والإداريين السابقين.