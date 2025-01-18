القاهرة الإخبارية: 1000 شاحنة مساعدات تستعد لدخول غزة عبر معبر رفح

قالت قناة القاهرة الإخبارية على لسان موفدها من أمام معبر رفح مجاهد همام، إن أكثر من 1000 شاحنة مساعدات تقف إما أمام معبر رفح من الجانب المصري وفي مدينة العريش بالمراكز اللوجستية التي خصصتها الحكومة المصرية لتخزين وفرز هذه المساعدات، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

وأضاف همام، أن بعضًا من هذه المساعدات قادم من الخارج، بينما يأتي البعض الآخر من مدن ومحافظات مصرية، حيث تتكدس هذه المساعدات في مدن محافظة شمال سيناء استعدادًا لإدخالها إلى قطاع غزة بدءًا من صباح يوم غد.

وأشار إلى أنه حتى الآن، لم يتم الإعلان عن الآليات التي سيتم من خلالها إدخال هذه الشاحنات إلى قطاع غزة، ولكن ما تم التأكيد عليه هو أن بداية دخول الشاحنات والمساعدات الإنسانية والإغاثية سيكون صباح الغد عند الساعة 8:30، بمجرد بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار إلى أن شاحنات المساعدات تتضمن مواد غذائية أساسية، مثل الأقماح والدقيق، بالإضافة إلى المعلبات، والاحتياجات الأخرى مثل الخيام والبطاطين، في ظل معاناة أهالي غزة من انخفاض درجات الحرارة حاليًا.

وأعلنت مصر، نجاح جهودها المضنية التي تم بذلها منذ بدء الأزمة بقطاع غزة في السابع من أكتوبر عام 2023 وبالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار والمقرر بدايته 8:30 صباح غد الأحد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن الاتفاق تمتد المرحلة الأولى منه لـ42 يومًا، حيث تفرج حماس خلالها عن 33 من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 1890 أسيراً فلسطينياً لديها.

وأكدت الخارجية، التزام الوسطاء بضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاثة خلال التوقيتات المتفق عليها، وبما يضع حداً للمأساة الإنسانية التي عانى منها سكان القطاع لأكثر من عام نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية والتي خلفت ورائها أكثر من 50 ألف من الشهداء وأكثر من 100 ألف من الجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء، وانهيار كامل للبنية التحتية للقطاع، الأمر الذي جعله غير صالح لأي صورة من صور الحياة الإنسانية.