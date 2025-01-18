ينظم متحف نحيب محفوظ "تكية أبو الذهب"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية معرض ومؤتمر "الأديب الكبير صبري موسى.. سيرة متجددة "، بمشاركة نخبة من المثقفين والأدباء ورجال الإعلام، وذلك في الساعة ١٢ ظهر غداً الأحد ١٩ يناير.

جاء ذلك ضمن حرص وزارة الثقافة على الاحتفاء بصناع الهوية والرموز الفكرية والإبداعية، تخليداً لأسمائهم وإبراز انجازاتهم للعالم، وتذكيراً للأجيال القادمة ببصماتهم المتفردة.

ومن المفترض أن يشارك في الفعالية نخبة من الباحثين وأساتذة الأدب والنقد: حسين حمودة، شريف الجيار، أحمد بلبولة، عفاف طلبة، عبد الله جاد، ثناء هاشم، عايدي علي جمعة، كما يشارك نخبة من الكتاب والصحفيين: أيمن الحكيم، حسين عثمان، إيهاب الحضري، محمد بغدادي، جابر بسيوني، عائشة محمد عز العرب، شاهندة الباجوري، والمنتج السينمائي حسين القلا، بالإضافة إلى مشاركة من الكاتبة الصحفية أنس الوجود رضوان (زوجة الراحل الكبير).

وأعد المعرض الوثائقي، المصاحب للمؤتمر الكاتب الصحفي "طارق الطاهر"، المشرف على المتحف بعنوان "رحلة الكاتب الكبير صبري موسى، بخط يد كبار المثقفين والأدباء"، ويضم الإهداءات التي وجهت لصاحب "فساد الأمكنة"، وكذلك شهادات التقدير التي حصل عليها.

ويعد الأديب صبري موسى كاتب وروائي وصحفي وسيناريست، ولد بمحافظة دمياط في ١٩ فبراير ١٩٣٢، وعمل مدرساً للرسم، ثم صحفياً في جريدة "الجمهورية"، وكاتباً متفرغاً في مؤسسة "روزاليوسف"، وعضواً في مجلس إدارتها، كما شغر منصب عضو في "اتحاد كتاب العرب"، ومقرراً للجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتُرجمت أعماله لعدة لغات، منها: سيناريو "قنديل أم هاشم، البوسطجي، الشيماء، قاهر الظلام، رغبات ممنوعة، أين تخبئون الشمس"، بجانب العديد من الروايات منها "حادث نصف المتر، فساد الأمكنة، السيد من حقل السبانخ، أدب الرحلات، فساد الأمكنة، رحلتان في باريس واليونان".

كما ترجمت القصص القصيرة: "القميص، وجهاً لظهر، حكايات صبري موسي، مشروع قتل جارة".

وحصل على العديد من الجوائز منها، جائزة الدولة عام ١٩٦٨، جائزة الدولة التشجيعية في الأدب عام ١٩٧٤، وسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى عن أعماله القصصية والروائية عام ١٩٧٥، جائزة "بيجاسوس" الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية الميدالية الذهبية للأعمال الأدبية المكتوبة بغير اللغة الانجليزية عام ١٩٧٨، وسام الجمهورية للعلوم والفنون عام ١٩٩٢، جائزة الدولة للتفوق عام ١٩٩٩، جائزة الدولة التقديرية عام ٢٠٠٢.

ورحل موسى، عن عالمنا في ١٨ يناير عام ٢٠١٨ عن عمر يناهز ٨٦ عاماً من الإبداع والعطاء.