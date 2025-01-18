سمير فرج: وقف مخطط تهجير الفلسطينيين سيُحتسب للرئيس السيسي لسنوات مقبلة

هنأ المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، الشعب الفلسطيني بسبب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بسبب جهود مصر وأمريكا وقطر، موضحا أن هذا نجاح لمصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدم برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أنه تم تدمير كل ما له علاقة بالحياة في غزة من المستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه وأماكن الإيواء.

وأضاف أن الحرب طالت هذه المرة لأن الضربة من حماس كانت كبيرة وقوية ووضعت جيش الاحتلال في ورطة أمام شعبه.

وأكد أن وقف مخطط تهجير الفلسطينيين سوف يتم احتسابه للرئيس عبدالفتاح السيسي لسنوات مقبلة، لأنه في حال تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وحصول إسرائيل على الأرض لن تكون هناك دولة فلسطينية.

وأوضح أن أمريكا عرضت على مصر 125 مليار دولار مقابل استقبال الفلسطينيين في سيناء وبناء مدينة لهم ثم تم رفع العرض إلى 450 مليار دولار وسداد ديون مصر والقاهرة رفضت.

وشدد على أن الاتفاق على وقف إطلاق النار تم والفلسطينيين على أرضهم في قطاع غزة بقرار رئيس مصر، موضحا أن الإخوان أعطوا وعدا للفلسطينيين بنقل مليونين منهم إلى سيناء.