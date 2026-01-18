 جانتس يؤكد مجددا استعداده لتشكيل حكومة مع نتنياهو - بوابة الشروق
الأحد 18 يناير 2026 10:46 ص القاهرة
جانتس يؤكد مجددا استعداده لتشكيل حكومة مع نتنياهو

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الأحد 18 يناير 2026 - 10:06 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يناير 2026 - 10:06 ص

أكد بيني جانتس، زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي مجددا استعداده لتشكيل حكومة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال جانتس لهيئة البث العامة (كان) "أنا لا أحب نتنياهو ولست صديقه. أنا جندي في دولة إسرائيل، إذا كنت مستعدا للموت من أجل الوطن، ألا يمكنني الجلوس مع نتنياهو"، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

وجانتس، الذي يعاني من تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي، يخالف معظم قادة المعارضة الآخرين الذين يقولون إنهم سيرفضون الانضمام إلى الائتلاف مع نتنياهو.

لكن جانتس، الذي انضم إلى نتنياهو عدة مرات من قبل، يقول إنها الطريقة الوحيدة لإبعاد اليمين المتطرف عن الحكومة أو جعل الحكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية للحصول على الأغلبية.

وأضاف "أنا لست على استعداد للتخلي عن البلاد للمتطرفين أو الاعتماد على الأحزاب العربية".

