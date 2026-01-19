أعلنت دار الرواق للنشر والتوزيع عن إصدارها رواية "نبي أرض الشمال" للكاتب والروائي الدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، وذلك ضمن إصدارات الدار المشاركة في فعاليات معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ57.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

خفق قلبه لحظة رآها، لم يعرف سر احتفاظ أبيه بهذه الورقة بين مذكراته. فتحها بيد مرتعشة، فوجد صورة عمه إلى جوار مقال صغير لا يتجاوز نصف صفحة. بدا الأمر محيرًا، فكيف لمثل هذا المقال الضئيل أن يثير كل تلك الضجة، ولكن ما إن وقعت عيناه على عنوان المقال، حتى اقشعر بدنه، وتقلصت أمعاؤه: «إِلَى نَبِيِّ هَذَا الزَّمَانِ.. العِلْمِ.. أَشْهَدُ أَلَّا نَبِيَّ إِلَّا أَنْتَ".

بين مارسيليا الإغريقية القديمة ومارسيليا الحديثة، تدور أحداث هذه الرواية. حكايتان مختلفتان يتقاطع فيهما الماضي بالحاضر، وتتشابك فيه الأزمنة كما تتشابك الأسئلة؛ ويحكيان عن الصراع الأزلي بين المجهول والمألوف، وسعي الإنسان الدؤوب نحو اليقين."

أسامة عبد الرءوف الشاذلي، هو طبيب وكاتب وروائي مصري صدرت له روايتان ،وهما: "أوراق شمعون المصري"، والتي حققت نجاحا كبيرا، ورواية "عهد دميانة" هي ثاني رواياته، والتي حققت نجاحا كبيرا هي الأخرى، هذا بالإضافة إلى كتاب "يأجوج ومأجوج.. ولقاء مع ذي القرنين". ويمتاز أسلوب الشاذلي بالكتابة التاريخية الروائية التي تمزج بين الخيال، والحقائق التاريخية.