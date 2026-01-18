كييف تعلن إسقاط 167 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 167 من أصل 201 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 201 طائرة مسيرة من طرازي "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وأوريول، وميليروفو، وبريمورسكو - أختارسك الروسية، ومن دونيتسك المحتلة مؤقتا، وتشاودا بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 8:00 صباح اليوم الأحد، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 167 طائرة مسيرة من طرازي "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت واعترضت 63 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية وبحر آزوف خلال الليل.

وقال البيان، إنه "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو في 17 يناير إلى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو صباح اليوم الأحد، اعترضت وسائط الدفاع الجوي ودمرت 63 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه تم إسقاط 23 طائرة مسيرة فوق منطقة بيلجورود، و13 فوق منطقة بريانسك، و6 فوق منطقة روستوف، و6 فوق جمهورية أوسيتيا الشمالية - ألانيا، و4 فوق منطقة أستراخان، و4 فوق منطقة فولجوجراد، وطائرتين مسيرتين فوق منطقة كورسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق منطقة فورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق منطقة ريازان، وطائرة مسيرة واحدة فوق منطقة ستافروبول، وطائرة مسيرة واحدة فوق جمهورية القرم، وجرى إسقاط طائرة مسيرة واحدة فوق مياه بحر آزوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.