انطلاق أيام القاهرة للدراما العربية من قلب عاصمة النور

تكريم يسرا وعمرو يوسف وسمية الخشاب.. واحتفالية خاصة بمئوية فريد شوقى

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، أمس، انطلاق الدورة التأسيسية الأولى لمهرجان «أيام القاهرة للدراما العربية» والتى تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقى، احتفالا بمئوية ميلاده، وذلك بمعهد العالم العربى بحضور د. عبلة الأسود، رئيسة ومؤسسة المهرجان، وجاك لانج، وزير الثقافة الفرنسى الأسبق، ومدير معهد العالم العربى، وعدد كبير من نجوم الفن وصناع الدراما المصرية والعربية، والإعلاميين الذين حرصوا على المشاركة فى الفعاليات.

تنظم الفاعليات جمعية «ثقافة بلا حدود» وتهدف بالأساس إلى تسليط الضوء على عالم الدراما فى الوطن العربى كقوة ناعمة، وذلك من خلال خلق منصة للشراكات والتبادل المعرفى والتقارب الثقافى بين مختلف صناع هذا المجال سعيا لفتح آفاق جديدة ودفع إنتاجات عربية مشتركة.

وقال السيناريست مدحت العدل الذى قدم حفل الافتتاح «اليوم نبدأ مهرجان أيام الدراما العربية، وانطلاقه من باريس يعنى الكثير، ليعرف الآخر أعمالنا وأفكارنا، وسوف تقام مسابقات بين الأعمال الدرامية العربية ويتم التحكيم النهائى فيها وإعلان جوائزها فى دار الأوبرا المصرية خلال شهر يونيو المقبل، عقب شهر رمضان.

وخلال حفل الافتتاح تم تكريم النجمة يسرا الرئيسة الشرفية لأيام الدراما، وقام بتسليم درع التكريم جاك لانج، مدير معهد العالم العربى، وقالت يسرا: إن الدراما العربية قادرة بنجومها وصناعها على الوصول إلى مكانة أكبر وهى تستحق ذلك، وتحمست جدا للفكرة التى تبنتها د.عبلة الأسود، وخاصة أننا نبدأ من هنا، من باريس.

فيما أثنى جاك لانج كثيرا على تاريخ الفن المصرى، وخاصة السينما والمخرج الكبير يوسف شاهين الذى وصفه بالملهم.

كما تسلمت الفنانة رانيا فريد شوقى، درع تكريم والدها الخاص بالاحتفال بمئويته وسلمها درع التكريم النجمة إلهام شاهين وبجانبها السيناريست مدحت العدل، وكرمت أيام القاهرة للدراما النجم عمرو يوسف.

وتم تكريم النجم خالد سليم عن مسلسله «بلا دليل»، والذى عرض خلال الأسابيع الماضية، وسلمه درع التكريم المنتج الكبير جمال العدل، وقام خالد بغناء أغنية لكل عاشق وطن من فيلم «شورت وفانلة وكاب» وكذلك تم تكريم الفنانة سمية الخشاب وذلك عن أغنيتها «عربية أنا» التى قامت بغنائها فى الحفل وذلك وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام المتواجدين هناك.

رئيسة المهرجان الدكتورة عبلة الأسود، قالت: إن أيام القاهرة للدراما العربية تنطلق من عاصمة النور باريس الأوروبية لعاصمة النور بالشرق القاهرة للتشابه الكبير بين القاهرة وباريس فى معالمهما السياحية وعراقة الثقافة بين المدينتين، وتهدف أيام القاهرة للدراما العربية إلى تسليط الضوء على عالم الدراما فى الوطن العربى كقوة ناعمة، وخلق منصة للشراكات والتبادل المعرفى والتقارب الثقافى بين مختلف صناع هذا المجال سعيا لفتح آفاق جديد ودفع إنتاجات عربية مشتركة.

وقالت الفنانة ليلى علوى: إن تنظيم مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية شىء مشرف وأكثر من رائع، وشرفنى جدا لقاء وزير الثقافة الفرنسى السابق جاك لانج.

حضر حفل الافتتاح يسرا وليلى علوى وإلهام شاهين وعمرو يوسف وكندة علوش وسمية الخشاب ورانيا فريد شوقى والإعلامى خالد صلاح والإعلامية شريهان أبو الحسن، والمنتج جمال العدل والسيناريست مدحت العدل، والموسيقار هانى مهنى، والملحن عمرو مصطفى، والناقد السينمائى طارق الشناوى، والسيناريست تامر حبيب، والمخرج السينمائى شريف مندور، وعمرو منسى المدير التنفيذى لمهرجان الجونة.