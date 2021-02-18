أردوغان يقاضي زعيم المعارضة لانتقاده فشل مهمة إنقاذ الرهائن الأتراك بالعراق

رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، دعوى قضائية ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو لانتقاده فشل مهمة إنقاذ الرهائن الأتراك في شمال العراق.

ويطالب أردوغان زعيم المعارضة بدفع 500 ألف ليرة (نحو 71 ألف دولار) بسبب تصريحات أدلى بها خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء الماضي، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول اليوم الخميس.

واتهم أوغلو، أردوغان بأنه المسؤول الرئيسي عن فشل العملية، وأضاف "كان من الممكن إنقاذ هؤلاء الأشخاص وإعادتهم سالمين".

وكانت تركيا شنت الأسبوع الماضى هجوم عسكري ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق، كان يهدف أيضا إلى إنقاذ 13 رهينة تركية، قالت أنقرة إنهم قتلوا على يد مسلحين أكراد خلال المهمة.

وقالت أنقرة إن الرهائن، بينهم ضباط شرطة وجنود، أعدموا قبل وقت قصير من عملية الإنقاذ في منطقة جارا الجبلية على مسافة نحو 35 كيلومترا جنوب الحدود التركية.

وأعلن حزب العمال الكردستانى، الذي صنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية، رفضه لهذا الادعاء .

واتهمت الشكوى المقدمة ضد كليتشدار أوغلو برغبته في الإضرار بـ "شرف الرئيس وسمعته" من خلال تبرئة حزب العمال الكردستاني وتحميل أردوغان مسؤولية فشل مهمة الإنقاذ ، بكونه "تقييم لا أساس له من الصحة" و"اعتداء خطير على الحقوق الشخصية".

وأفادت التقديرات الرسمية بأن حزب العمال الكردستاني كان يحتجز الرهائن منذ خمس إلى ست سنوات، بعد أن خطف معظمهم في تركيا وقام باقتيادهم إلى شمال العراق.