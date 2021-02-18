محمد سعد عبد الحفيظ: مهام مجلس النقابة المقبل الدفاع عن المهنة وضمان حقوق الصحفيين

تقدم محمد سعد عبد الحفيظ، مدير تحرير جريدة الشروق، وعضو المجلس الحالي لنقابة الصحفيين، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس النقابة تحت السن فى انتخابات النقابة المقرر إجراؤها 5 مارس المقبل.

وقال عبد الحفيظ، فى تصريحات له اليوم، إن المهام الموكلة للمجلس المقبل هي الدفاع عن المهنة وضمان حقوق الصحفيين، مضيفا: "دور عضو المجلس الذى يطرح نفسه للجمعية العمومية، أن يكون مدافعا شرسا عن هذه المهنة واستقلالها، ويدافع عن حقوق زملائه فى مواجهة أي محاولة لانتهاك تلك الحقوق".

وأوضح أنه تمكن من خلال رئاسته للجنة الإسكان بالنقابة، فى خلال عام ونصف، من توفير ١٥٠٠ وحدة سكنية للزملاء من مختلف الفئات، وبمعاونة المجلس والنقيب تم استعادة أرض الصحفيين فى مدينة حدائق أكتوبر.

وتابع: "الدورة المقبلة حال فوزي سيتم استكمال ما بدأناه، ونتمنى من الجمعية العمومية وهي تختار أن تدرك أنه لا صحافة ولا لقمة عيش بدون حرية، ويجب أن تكون اختياراتهم بميزان من يدافع عن حرية الصحافة واستقلال الكيان النقابي".

وبدأت نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لستة من أعضاء مجلس النقابة، لمدة خمسة حتى الاثنين 22 فبراير الجاري، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة مساءً، باستثناء اليوم الأخير حيث يغلق باب الترشح في الساعة الثانية عشرة ظهراً.

ومن المقرر أن يُفتح باب التنازلات والطعون في الخمسة أيام التالية من 23 إلى 27 فبراير الجاري، تنتهي في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، ويعلن في اليوم نفسه الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات، وتجرى الانتخابات يوم الجمعة 5 مارس2021، في حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف اعضائها.

كما قرر مجلس النقابة تشكيل لجنة للاشراف علي انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات برئاسة خالد ميري وكيل النقابة وعضوية الزملاء الخمسة المستمرون في مجلس النقابة وتفويضهم في اختيار مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في لجنة الإشراف على الانتخابات ومخاطبة الجهات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية.