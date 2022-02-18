الرئيس السيسي يبحث مع نظيره التونسي في بروكسل تعزيز العلاقات الثنائية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر إقامته بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الجمعة مباحثات مع نظيره التونسي قيس سعيد، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أكد على العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر وتونس، وحرص مصر على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، كما شدد الرئيس على الدعم المستمر للإجراءات وللجهود المبذولة من قبل الرئيس قيس سعيد لتجاوز كافة تحديات المرحلة الراهنة وتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد، من أجل بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق.

من جانبه، أكد الرئيس التونسي اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، مثمنا ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، فضلا عن ثقلها السياسي البارز على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على العمل الأفريقي والعربي المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.