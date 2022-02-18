نائب محافظ القاهرة: 187 مليون جنيه تعويضات لسكان العقارات المزالة لتوسعة شارع حسين كامل بألماظة

تابع إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية اليوم أعمال إزالة التعارضات لتنفيذ توسعة شارع حسين كامل سليم ألماظة بمصر الجديدة تنفيذا لتوجيهات خالد عبد العال محافظ القاهرة.. مشيرا إلى أنه تمت إزالة العقار الرابع بعد صرف التعويضات.

وصرح نائب المحافظ بأن إجمالى مبلغ التعويض للسكان بلغ (١٨٧) مليون جنيه وتمت الإزالة بحضور رئيس حى مصر الجديدة وجار المتابعة لحين الإنتهاء من تنفيذ أعمال توسعة الشارع.

وأضاف صابر أنه يتم إعطاء وقت كاف للسكان للإخلاء عقب استلام التعويضات المالية، لافتا إلى أنه يتم توسعة الشارع كامتداد لطريق السويس، وخدمة مدخل منطقة مصر الجديدة للقادم من طريق السويس.