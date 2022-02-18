 وزير العمل الجزائري: صرف منحة البطالة اعتبارا من مارس المقبل للشباب - بوابة الشروق
الجمعة 18 فبراير 2022 8:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

وزير العمل الجزائري: صرف منحة البطالة اعتبارا من مارس المقبل للشباب

أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 فبراير 2022 - 7:14 م | آخر تحديث: الجمعة 18 فبراير 2022 - 7:14 م

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالجزائر، يوسف شرفة، أنه سيتم البدء في صرف منحة البطالة اعتبارا من شهر مارس المقبل لجميع الشباب ممن تتراوح أعمارهم من 19 إلى 20 عاما حتى يتمكنوا من الحصول على وظيفة سواء في مؤسسة حكومية أو خاصة.

وأوضح شرفة، في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن الاستفادة من منحة البطالة تخص كل الشباب العاطل عن العمل دون تمييز؛ سواء حاملي الشهادات أو غيرهم.

وأضاف أنه سيتم إطلاق منصة رقمية يوم 25 فبراير الجاري للتواصل مع الشباب العاطل والمسجل في وكالات التشغيل على مستوى الولايات الجزائرية لتحديد مواعيد إيداع الملفات واستلام المنحة.

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن تخصيص إعانات للشباب العاطل عن العمل، وتعليق بعض الضرائب المفروضة على المواد الاستهلاكية الأساسية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك