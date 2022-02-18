 ختام بطولة كأس مصر للكانوي والكاياك و التجديف وقوفا - بوابة الشروق
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ختام بطولة كأس مصر للكانوي والكاياك و التجديف وقوفا

علي البحيري
نشر في: الجمعة 18 فبراير 2022 - 7:56 م | آخر تحديث: الجمعة 18 فبراير 2022 - 7:56 م

اختتمت امس بطولة كأس مصر للكاياك والكانوي والـ ( sub التجديف وقوفا)، التي أقامها الاتحاد المصري للكانوي والكاياك بنادي يخت الجيزة، خلال الفترة من 15 إلى 17 فبراير الجاري بمشاركة 15 ناديًا من جميع أفرع و محافظات الاتحاد .

قام بتوزيع الجوائز وتكريم اللاعبين أيمن شويته رئيس الاتحاد وأعضاء المجلس عمرو تمراز وشريف خضر.

وكان قد اختتمت بنادى المقاولون العرب أمس فعاليات بطولة كأس مصر للكانوى بولو، والتي استمرت لمدة يومين بحمام السباحة، وحضر مراسم تتويج الفائزين بالبطولة أيمن شويتة رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك، وخالد سمير نائب رئيس الاتحاد.

شهدت المسابقات تنافسًا كبيرًا بين الفرق المشاركة ، وأسفرت عن فوز فريق المقاولون العرب بالميدالية الذهبية والمركز الأول، وحصل على كأس البطولة.


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