روسيا اليوم: نجاة قائد الشرطة الشعبية في دونيتسك بعد تفجير سيارته

أعلن قائد الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا جنوب شرق أوكرانيا أنه نجا من انفجار عنيف دوى اليوم الجمعة وسط مدينة دونيتسك.



وأعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك لدى مركز مراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في بيان لها عن انفجار سيارة في الساعة الـ19:00 تقريبا من مساء اليوم، في محطة سيارات أمام مقر حكومة الجمهورية، بحسب روسيا اليوم.



وأشار البيان إلى أن دوي الانفجار سمع في كافة أنحاء المدينة، مضيفة أن طواقم لوزارة الطوارئ هرعت إلى موقع الحادث.



وأكد قائد الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك، دينيس سينينكوف، في حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية أن السيارة التي انفجرت تابعة له، مضيفة أنه لم يتعرض لأي أذى جراء الحادث.



وأشار مراسل الوكالة إلى أن خبراء الألغام يفحصون في هذه الأثناء سيارة أخرى أمام مقر الحكومة وسط دونيتسك.



ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات أو سقوط ضحايا جراء الانفجار.