اليابان: الصاروخ الكوري الشمالي الذي أطلق اليوم كان قادرا على الوصول إلى أمريكا

قال وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، منذ قليل، إن الصاروخ الكوري الشمالي الذي أطلق اليوم كان قادرا على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.

وأطلقت كوريا الشمالية، اليوم السبت، ما يعتقد أنه صاروخ بالستي بعيد المدى، وفق ما أعلن جيش كوريا الجنوبية، في أول اختبار من نوعه منذ مطلع العام يأتي قبيل مناورات عسكرية أمريكية-كورية جنوبية مقرّرة الأسبوع المقبل في واشنطن.

وأعلنت قيادة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن "صاروخا يُشتبه بأنه بعيد المدى أطلق من منطقة سونان في بيونج يانج باتجاه بحر، في إشارة إلى المساحة المائية التي تعرف أيضا ببحر اليابان.

وشدد البيان على أن "الجيش الكوري الجنوبي على أهبة الاستعداد ويتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وبصدد تعزيز المراقبة واليقظة".

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط على ما يبدو في منطقة اليابان الاقتصادية الخالصة، ولاحقا أكد متحدث باسم الحكومة اليابانية أنه صاروخ بالستي عابر للقارات.