رئيس وزراء فلسطين: دعوتنا لحضور القمة الافريقية رسالة تضامن مع حقوق شعبنا

أكد رئيس وزراء دولة فلسطين محمد اشتية اليوم السبت أهمية تعزيز الحوار العربي ـ الأفريقي، مضيفا أن دعوة فلسطين لحضور قمة الاتحاد الأفريقي هي رسالة تضامن مع الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.

وقال اشتية ـ في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية السادسة والثلاثين لقمة الاتحاد الافريقي ـ انني اتوجه بالشكر للقادة الافارقة لإتاحة الفرصة للتحدث باسم فلسطين من منبر الاتحاد الافريقي، منبر افريقيا الحرة التي هزمت الاستعمار وأضاءت مستقبل مشرق لشعوبها، اليوم إفريقيا تتغنى بوحدتها من أجل التنقل الحر والتجارة الحرة بعيدا عن الحواجز العسكرية والجمركية".

وتابع اشتيه "إننا نقدر وقفة الدول الإفريقية مع فلسطين، ونحن في فلسطين كنا دائما على ذات الجبهة مع أفريقيا ومع حركات التحرر الإفريقية، وفرحنا عندما تحررت أفريقيا، واليوم حضورنا معكم لنؤكد على استمرار وقوفنا سويا من أجل رفاهية أفريقيا لتكون خالية من العنف والفقر والبطالة ونقف من أجل تعزيز الحوار العربي الإفريقي".

وأضاف اشتية: "إننا نواجه آخر استعمار على هذه الأرض وهو الاستعمار الاستيطان الإسرائيلي لأرض فلسطين، هذا الاستعمار الذي توجته مؤخرا الحكومة الإسرائيلية الجديدة بمزيد من مصادرة الأراضي وتحويل أصحابها إلى لاجئين ومزيد من المستعمرات الإسرائيلية التي أقرتها الحكومة الحالية المبنية على العنصرية والتطرف، وبها مزيد من الاعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس والخليل".

وتابع رئيس وزراء فلسطين يقول إن الحكومة الإسرائيلية دعت الإسرائيليين إلى حمل السلاح ليكون القتل أسهل وسنت القوانين العنصرية بما يسهل مصادرة الأراضي والاستيطان.