كوريا الجنوبية تعتزم إطلاق أول قمر اصطناعي عسكري للاستطلاع نوفمبر المقبل

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تعتزم كوريا الجنوبية، إطلاق أول قمر اصطناعي عسكري للاستطلاع في نوفمبر المقبل، في إطار مشروع لنشر 5 أقمار اصطناعية في غضون منتصف العشرية الثالثة من القرن الجاري.

وكشفت إدارة برنامج اقتناء الدفاع أمس الجمعة في إحاطة للجنة الدفاع للجمعية الوطنية "البرلمان"، عن الخطة لإطلاق قمر اصطناعي يعمل بالأشعة تحت الحمراء الكهروضوئية في إطار المشروع بقيمة 1.2 تريليون وون "927 مليون دولار"، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم السبت.

كما تسعى البلاد لتأمين 4 أقمار اصطناعية مزودة بتقنية رادار الفتحة التركيبية "إس أيه أر" في إطار المشروع الرئيسي لجهود سول؛ لتعزيز قدرات المراقبة وتقليل الاعتماد على مصادر الاستخبارات الأجنبية.

ومن المتوقع أن تعزز الأقمار الاصطناعية للاستطلاع القدرات الشاملة لكوريا الجنوبية على مراقبة وتتبع التحركات العسكرية لكوريا الشمالية، بمجرد دخولها في الخدمة.

وتسعى سول جاهدة لبناء قدرات دفاعية فضائية، بعد أن كشفت كوريا الشمالية عن خطة لإطلاق قمراصطناعي للمراقبة العسكرية في أقرب وقت ممكن خلال اجتماع رئيسي للحزب الحاكم في أواخر العام الماضي.

وكانت كوريا الجنوبية، قد أطلقت أول قمر اصطناعي للاتصالات العسكرية في 2020؛ لتصبح عاشر دولة في العالم تملك هذا النوع من الأقمار الاصطناعية.