اليابان: الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط بالمنطقة الاقتصادية تقريبا

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم السبت، أن "الصاروخ البالستي الذي أطلقته كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم سقط تقريبا بمنطقة اليابان الاقتصادية".

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في تصريحات للصحفيين: "يبدو أن صاروخا باليستيا أطلقته كوريا الشمالية سقط في منطقة اليابان الاقتصادية الخالصة، شرقي هوكايدو".

من جهته، أشار مسؤول في وزارة الدفاع اليابانية، إلى "إمكان سقوط الصاروخ على بعد نحو مئتي كيلومتر إلى الغرب من جزيرة أوشيما، الواقعة ضمن نطاق منطقة هوكايدو في شمالي اليابان"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، في وقت سابق اليوم، أن جارته الشمالية، أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي.

وقال الجيش الكوري الجنوبي، في بيان نقلته وكالة "يونهاب" الرسمية، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي يوم السبت، وهو ثاني إطلاق من نوعه هذا العام".

وأعلنت كوريا الشمالية، مطلع الشهر الماضي، أنها أجرت اختبارا لنظام إطلاق صواريخ لتأكيد فعالية أدائه، مؤكدةً أن الصواريخ أصابت الهدف المحدد بدقة في بحر اليابان.