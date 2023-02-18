تقرير: باريس سان جيرمان يتفاوض مع مورينيو بعد التعثر أمام بايرن ميونيخ

تواصلت إدارة فريق باريس سان جيرمان، مع المدير الفني البرتغالي، لفريق روما الإيطالي، جوزيه مورينيو، لتولي قيادة الفريق الفرنسي في نهاية الموسم الحالي، وفقًا لتقارير صحفية خارجية.

وكشف تقرير صحفي نشرته "فوت ميركاتو": أن بعد هزيمة الفريق الباريسي أمام فريق بايرن ميونخ الأسبوع الماضي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، بهدف مقابل لاشئ، بدأ رئيس النادي الفرنسي ناصر الخليفي، في التحرك من أجل التعاقد مع مدرب جديد.

وأضاف التقرير أن النادي سيسعى للتعاقد مع مدرب جديد في نهاية الموسم خلفاً للفرنسي جالتييه، المدير الفني الحالي للفريق، وجاء أبرز المرشحين لخلافته هو جوسيه مورينيو.

وتواصل الخليفي مع وكيل المدرب البرتغالي، لبحث إمكانية التعاقد معه في نهاية الموسم، بعد تقييم موسم جالتييه، حيث أنه يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وهُزم في مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعبه أمام الفريق "البافاري"، وودع منافسات كأس فرنسا من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام مارسيليا.