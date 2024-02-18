الرئاسة الفلسطينية: مفتاح استقرار المنطقة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية هو "مفتاح الحل واستقرار المنطقة"، وبدون ذلك ستبقى المنطقة "مشتعلة وفي صراع مستمر".

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أعقبت تصريحات إسرائيلية رافضة لقيام دولة فلسطينية.

وقال أبو ردينة: "يجب أن يعلم الجميع، أن القدس وفلسطين تملكان مفتاح الحل وتشكلان مستقبل واستقرار المنطقة".

وأضاف أنه "دون حصول دولة فلسطين على عضويتها كاملةً في الأمم المتحدة، وتجسيد استقلالها على الأرض الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، والوقوف الفلسطيني-العربي الموحّد أمام التهجير وجرائم الإبادة، فستبقى المنطقة مشتعلة وفي صراع مستمر وحروب لا تنتهي".

وأكد أبو ردينة على أن "العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس الشرقية، وعلى مقدساته الإسلامية والمسيحية لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد في المنطقة والعالم".

وطالب بـ "تحرّك عربي متزايد أمام هذا الاضطراب الإقليمي والدولي"، مؤكدا أنه "لا بد من تطوير الموقف الدولي لوقف العدوان والحرب، لأن استمرارهما سيمسّ الأمن الوطني والقومي العربي والإقليمي وكذلك الدولي".

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بدورها، علقت على رفض نتنياهو قيام دولة فلسطينية.

وقالت الوزارة، في بيان إن: "حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لا يحتاج إلى رخصة أو إذن من نتنياهو أو حكومته".

وأضافت أن "جميع الدول تستطيع الاعتراف بدولة فلسطين بما فيها الإدارة الأمريكية بدون مثل هذه الرخصة، ودون أن تقدم طلباً لنتنياهو سواء من الناحية القانونية أو السياسية".

وتابعت: "نتنياهو لا يرفض فقط إقامة الدولة الفلسطينية، وإنما يدمر بشكل يومي فرص تجسيدها على الأرض عبر تصعيد الضم التدريجي للضفة بما فيها القدس الشرقية وتعميق وتوسيع الاستيطان فيها وفصلها تماماً عن قطاع غزة، ومن خلال حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا لتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين".

وفي وقت سابق، الأحد، حظي القرار الذي طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإجماع الحكومة الإسرائيلية، بعد إجراء تعديل على عبارة وردت فيه.

وبحسب القرار "ترفض إسرائيل جملة وتفصيلا الإملاءات الدولية فيما يتعلق بالتسوية الدائمة مع الفلسطينيين".

ويؤكد القرار أنه "لن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة" و"ستواصل إسرائيل معارضتها للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية".

واعتبر القرار أن "اعتراف كهذا بعد مذبحة 7 أكتوبر سيعطي مكافأة كبيرة للإرهاب لا مثيل لها، وسيمنع أي تسوية سلمية في المستقبل".