إيميلي بلنت وإيما ستون ومارجوت روبي يلتقطن صورة تذكارية على السجادة الحمراء لحفل بافتا 77

بدأ منذ قليل توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز بافتا لعام 2024، المُقام داخل قاعة المهرجانات الملكية في لندن.

وحرصت النجمات إيميلي بلنت وإيما ستون ومارجوت روبي، على التقاط صورة تذكارية على السجادة الحمراء للحفل.

يقدم حفل توزيع جوائز بافتا لهذا العام، الممثل الإسكتلندي ديفيد تينانت، ويعد هذا أول ظهور تلفزيوني له منذ عودته لسلسلة "Doctor Who" لعام 2023، وظهر في العديد من الأفلام من بينها "Harry Potter and the Globet of Fire".

وتشمل الأفلام المتنافسة في حفل هذا العام أوبنهايمر ، الذي اكتسح جوائز جولدن جلوب وجوائز اختيار النقاد في وقت سابق من هذا الشهر، بالإضافة إلى فيلم " باربي"، و"قتلة زهرة القمر" لمارتن سكورسيزي، فيما ستكرم جوائز "EE BAFTA" الإنجازات السينمائية الاستثنائية.