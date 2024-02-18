مصرع أسرة مكونة من 5 أفراد في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالصف

لقى شخص وزوجته و اثتين من أطفالهما مصرعهم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الصحراوى في منطقة الصف بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود حالات وفاة بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ملاكي أختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث مصرع أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد.

وجاءت الضحايا "أحمد . ر"، 34 سنة، وزوجته "أية . م"، 34 سنة، وطفليهما "حبيبة، 8 سنوات، و "زياد"، عامين، و"سما"، 3 سنوات، ونقلت الجثث إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.