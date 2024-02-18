 الأردن: 5 قتلى في إحباط عملية تهريب من سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن: 5 قتلى في إحباط عملية تهريب من سوريا

وكالات
نشر في: الأحد 18 فبراير 2024 - 4:38 م | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 4:38 م

أعلن الجيش الأردني، سقوط خمسة قتلى وأربع إصابات بين مهربين، أثناء محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا.

وصرَّح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر الأحد ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، وفق وكالة عمون.

وأسفرت العملية عن مقتل خمسة من المهربين وإصابة أربعة آخرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة ماضية في استخدام كافة القدرات والإمكانيات المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الأردني.

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