وزير بمجلس الحرب الإسرائيلي: الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية سيؤثر على أمننا القومي

قال جدعون ساعر عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية والخاص بإدارة الحرب على غزة، إن الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية سيؤثر على أمننا القومي.

ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، عن ساعر، قوله: «الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية سيؤثر على أمن إسرائيل.. اليوم هناك محاولات للإضرار بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، من بين أمور أخرى في إطار المؤسسات القانونية الدولية».



واقترح ساعر أن يضاف إلى النص الذي اقترحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جملة تنص على أن «الدولة الفلسطينية ستكون دولة حماس».

وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن مسئولين أمريكيين وعرب أن حكومة الرئيس الحالي جو بايدن ومجموعة صغيرة من الشركاء في الشرق الأوسط تسارع إلى استكمال خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك جدول زمني ثابت لإقامة دولة فلسطينية.