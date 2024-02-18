القمة الأفريقية تدين الحرب الوحشية على غزة

طالب البيان الختامي للقمة الإفريقية، إسرائيل بـ"الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية بغزة".



وندد البيان، اليوم الأحد، بالعقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات تهجيرهم بالقوة، مطالبا إسرائيل بالاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع الحصار الجائر المفروض عليه.



وأدان الحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد 2.2 مليون مدني أعزل في قطاع غزة، مطالبا بإجراء تحقيق دولي مستقل في استخدام إسرائيل الأسلحة المحظورة دوليا، وفي استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية.



كما أدان الدعم المقدم من بعض الدول للاحتلال الإسرائيلي وإطلاق العنان له لمواصلة عملياته العسكرية، وطالب برفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.



وانطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس السبت، أعمال الدورة العادية الـ 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي تحت شعار الاتحاد الإفريقي لعام 2024 "تعليم إفريقي مناسب للقرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعلم الشامل ومدى الحياة وجودة ملائمة لإفريقيا".



وحضر القمة زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وممثلو عدد من المنظمات الدولية.



وأكد رئيس مفوّضية الاتّحاد الافريقي موسى فقي محمد، في كلمته بافتتاح القمة الأفريقية، دعم موقف جنوب أفريقيا، وطالب بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، معتبرا قرارها انتصارا لكل الدول المساندة للقضية الفلسطينية.



وقال إن غزة تتعرض للإبادة بشكل كامل ويحرم شعبها من كل حقوقه، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.



وشدد على تضامن إفريقيا مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا ضرورة أن يتمتع الشعب الفلسطيني بكامل حريته وبدولته المستقلة ذات السيادة.